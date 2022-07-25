Дарвин Хэм: при всём уважении к Леброну, без Дэвиса у «Лейкерс» ничего не выйдет

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм оценил значимость форварда Энтони Дэвиса для команды.



«Без Энтони Дэвиса у нас не получится ничего. При всём уважении к Леброну Джеймсу и Расселлу Уэстбруку. Они, безусловно, останутся собой. Леброн по-прежнему будет на хорошем уровне, Уэстбрук проведёт сезон намного лучше, чем предыдущий, но наличие Энтони для нас бесценно. Особенно с теми молодыми ребятами, которые пришли к нам в межсезонье», — сказал Хэм в видео на YouTube-канале Showtime Basketball.



В минувшем сезоне Энтони Дэвис из-за травм принял участие только в 40 матчах регулярного чемпионата. 29-летний форвард набирал в среднем за игру 23,2 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 3,1 результативные передачи.



«Лос-Анджелес Лейкерс» в прошлом сезоне не смогли выйти в плей-офф.