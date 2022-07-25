Дарвин Хэм: при всём уважении к Леброну, без Дэвиса у «Лейкерс» ничего не выйдет

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм оценил значимость форварда Энтони Дэвиса для команды.
«Без Энтони Дэвиса у нас не получится ничего. При всём уважении к Леброну Джеймсу и Расселлу Уэстбруку. Они, безусловно, останутся собой. Леброн по-прежнему будет на хорошем уровне, Уэстбрук проведёт сезон намного лучше, чем предыдущий, но наличие Энтони для нас бесценно. Особенно с теми молодыми ребятами, которые пришли к нам в межсезонье», — сказал Хэм в видео на YouTube-канале Showtime Basketball.
В минувшем сезоне Энтони Дэвис из-за травм принял участие только в 40 матчах регулярного чемпионата. 29-летний форвард набирал в среднем за игру 23,2 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 3,1 результативные передачи.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в прошлом сезоне не смогли выйти в плей-офф.
- 25 июля 2022
-
15:00
-
14:20
-
13:52
-
12:17
-
11:31
-
10:35
-
10:12
-
10:04
-
00:45
- 24 июля 2022
-
23:31
-
22:41
-
20:54
-
19:48
-
19:01
-
15:37
-
14:24
-
13:22
-
12:41
-
11:28
-
11:02
-
10:00
-
00:47
- 23 июля 2022
-
23:50
-
22:01
-
21:00
-
19:58
-
19:01
-
17:25
-
17:00
-
16:12
-
15:33
-
14:52
-
14:15
-
12:57
-
12:20