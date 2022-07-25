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Байрон Скотт: Шариф О'Нил не готов к выступлениям в НБА

Байрон Скотт: Шариф О'Нил не готов к выступлениям в НБА
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Трёхкратный чемпион НБА Байрон Скотт считает, что Шариф О’Нил, сын легендарного баскетболиста Шакила О'Нила, пока не готов к выступлениям в НБА.

«Я думаю, что в Летней лиге он выглядел не на своём месте. Он не был готов. Ему есть куда расти. У него есть талант, он атлетичный. Но ему надо поработать над другими мелкими деталями. Вот Скотти Пиппен-младший выглядел хорошо. Но это наглядная демонстрация того, чем четыре года в университете отличаются от одного года. Разница – значительная», — приводит слова Скотта TMZ.

Шариф О’Нил не был выбран на драфте НБА, но позднее подписал соглашение с «Лейкерс» и выступил за «озёрников» в Летней лиге. 22-летний форвард принял участие в четырёх играх, в которых набирал в среднем 4,8 очка и совершал 3,8 подбора.

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