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Бывший тренер «Уорриорз»: переход Дюранта в «Бостон» сделает их одним из фаворитов

Бывший тренер «Уорриорз»: переход Дюранта в «Бостон» сделает их одним из фаворитов
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Бывший тренер команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Марк Джексон считает, что переход звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта в «Бостон Селтикс» сделает последних одним их претендентов на чемпионство.

«Это сделало бы «Селтикс» конкурентом кому угодно, на Востоке есть несколько великолепных команд. Не хочу показаться неуважительным, но переход Дюранта в «Селтикс» автоматически сделает их одним из фаворитов на Востоке и в лиге в целом.

И на месте Джейлена Брауна (форварда «Бостон Селтикс». – Прим. «Чемпионата») я бы воспринял это как комплимент, я никого не хочу оскорблять. Мы говорим о Кевине Дюранте, и если у вас есть возможность заполучить его, тогда вы должны быть на связи», – сказал Джексон в интервью ESPN.

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