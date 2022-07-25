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Гомельский ответил на вопрос, может ли Астапкович стать лидером ЦСКА

Гомельский ответил на вопрос, может ли Астапкович стать лидером ЦСКА
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил возможность форварда Антона Астапковича стать лидером ЦСКА.

«Не думаю, что Антон Астапкович может стать лидером ЦСКА. Недостаточно лидерский характер», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомни, Астапкович подписал контракт с ЦСКА на три года.

Астапкович ранее уже выступал за команды ЦСКА — с 2009 по 2018 год, включая «золотой» сезон в основе (2015/2016 – чемпион Евролиги и лиги ВТБ) и годичную отлучку в аренду в «Автодор» (2016/2017).

Последние четыре сезона баскетболист провёл в составе «Нижнего Новгорода». В сезоне-2021/2022 Астапкович в 19 матчах Единой лиги ВТБ в среднем набирал 13,8 очка, делал 5,2 подбора, 3,4 передачи, 1,3 перехвата. В матчах Лиги чемпионов ФИБА средние показатели баскетболиста составили 9,8 очка, 4,3 подбора, 4,5 передачи, 1,0 перехвата.

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