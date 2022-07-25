Гомельский ответил на вопрос, может ли Астапкович стать лидером ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил возможность форварда Антона Астапковича стать лидером ЦСКА.



«Не думаю, что Антон Астапкович может стать лидером ЦСКА. Недостаточно лидерский характер», — написал Гомельский на своём сайте.



Напомни, Астапкович подписал контракт с ЦСКА на три года.



Астапкович ранее уже выступал за команды ЦСКА — с 2009 по 2018 год, включая «золотой» сезон в основе (2015/2016 – чемпион Евролиги и лиги ВТБ) и годичную отлучку в аренду в «Автодор» (2016/2017).



Последние четыре сезона баскетболист провёл в составе «Нижнего Новгорода». В сезоне-2021/2022 Астапкович в 19 матчах Единой лиги ВТБ в среднем набирал 13,8 очка, делал 5,2 подбора, 3,4 передачи, 1,3 перехвата. В матчах Лиги чемпионов ФИБА средние показатели баскетболиста составили 9,8 очка, 4,3 подбора, 4,5 передачи, 1,0 перехвата.

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