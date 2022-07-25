Экс-игрок «Бостона» — о переходе Дюранта в «Селтикс»: я разочарован

Бывший баскетболист «Бостон Селтикс» Антуан Уокер высказался о возможном переходе Кевина Дюранта в состав клуба.
«Я был очень разочарован этим утром. Это ужасное решение. Знаю, что люди скажут: «Подожди, ведь это Кевин Дюрант, он один из трёх лучших игроков в лиге, конечно, нам нужно его обменять». Но нет. Это будет разрушение того, над чем так усердно работали. Речь о команде с молодой основой. Я знаю, что никто не любит говорить о возрасте, но, если подумать, Джейлену Брауну — 25, Тейтуму — 24, Смарту — 28, Роберту Уильямсу — 24. У вас молодой костяк.
Вы только что проиграли финальную серию в шести матчах. Всё готово. Я только что хвалил «Бостон» за лучшую работу этим летом. Они приобрели Малкольма Брогдона и Данило Галлинари. У вас готовый состав. Дюрант хочет выиграть ещё один титул НБА? Мы этого не знаем. Сейчас он просто хочет уйти из «Бруклина». Он не говорит, что хочет выиграть титул. У этого парня была возможность выиграть четыре или пять титулов. Если бы ему были так важны титулы, он бы до сих пор играл за «Голден Стэйт», — цитирует Уокера Yahoo.
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