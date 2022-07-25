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Инсайдер сообщил, что «Бостон» сделал предложение по обмену Дюранта несколько недель назад

Инсайдер сообщил, что «Бостон» сделал предложение по обмену Дюранта несколько недель назад
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Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что предложение «Бостон Селтикс» по обмену Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс» было сделано несколько недель назад.

«Не думаю, что «Нетс» сейчас ведут переговоры. Я знаю, что об этом предложении стало известно только сегодня, но это не новые переговоры. Сейчас «Бруклин» хочет переждать бурю, если не получит свою цену. Они могут начать сезон с Дюрантом, но это может быть и переговорная позиция», — приводит слова Уиндхорста журналист Сара Кезел в своих соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.

Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

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