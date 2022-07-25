Инсайдер сообщил, что «Бостон» сделал предложение по обмену Дюранта несколько недель назад

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что предложение «Бостон Селтикс» по обмену Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс» было сделано несколько недель назад.



«Не думаю, что «Нетс» сейчас ведут переговоры. Я знаю, что об этом предложении стало известно только сегодня, но это не новые переговоры. Сейчас «Бруклин» хочет переждать бурю, если не получит свою цену. Они могут начать сезон с Дюрантом, но это может быть и переговорная позиция», — приводит слова Уиндхорста журналист Сара Кезел в своих соцсетях.



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.



Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.