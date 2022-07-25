Войнаровски: просьба Дюранта об обмене остаётся в силе

Инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал о текущей ситуации вокруг потенциального обмена Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс».



«Сроки возможной сделки остаются открытыми. Конечно, Дюрант не отказался от запроса на обмен, который он сделал четыре недели назад. И „Бруклин“ продолжает пытаться найти подходящую сделку по Кевину.



В идеальном мире „Бруклин“ хотел бы сохранить Дюранта, объединить его с Ирвингом и посмотреть, что у них получится с Беном Симмонсом в следующем сезоне. Но просьба Дюранта в силе, так что „Бруклин“ пытается найти нужную сделку. Но они хотят заключить такой обмен, который им понравится», — цитирует Войнаровски ESPN.



Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.



Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.