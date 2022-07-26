Ирвинг намерен остаться в «Бруклине» в следующем сезоне
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг намерен остаться в команде в следующем сезоне, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях.
Как сообщает источник, Ирвинг намеревается остаться в команде независимо от того, сохранит «Бруклин» Кевина Дюранта или нет.
Напомним, в прошлом сезоне Кайри Ирвинг принял участие в 29 матчах за «Бруклин» в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его четырёхлетний контракт с «Нетс» на общую сумму $ 136 млн истекает по завершении сезона-2022/2023. Кевин Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.
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