Ирвинг намерен остаться в «Бруклине» в следующем сезоне

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг намерен остаться в команде в следующем сезоне, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях.



Как сообщает источник, Ирвинг намеревается остаться в команде независимо от того, сохранит «Бруклин» Кевина Дюранта или нет.



Напомним, в прошлом сезоне Кайри Ирвинг принял участие в 29 матчах за «Бруклин» в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его четырёхлетний контракт с «Нетс» на общую сумму $ 136 млн истекает по завершении сезона-2022/2023. Кевин Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.