Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ирвинг намерен остаться в «Бруклине» в следующем сезоне

Ирвинг намерен остаться в «Бруклине» в следующем сезоне
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг намерен остаться в команде в следующем сезоне, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

Как сообщает источник, Ирвинг намеревается остаться в команде независимо от того, сохранит «Бруклин» Кевина Дюранта или нет.

Напомним, в прошлом сезоне Кайри Ирвинг принял участие в 29 матчах за «Бруклин» в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его четырёхлетний контракт с «Нетс» на общую сумму $ 136 млн истекает по завершении сезона-2022/2023. Кевин Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

«Звезда лёгкой атлетики. Убегает, когда тяжело». Что говорят о ситуации с Дюрантом в США «Звезда лёгкой атлетики. Убегает, когда тяжело». Что говорят о ситуации с Дюрантом в США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022