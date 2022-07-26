Скаут НБА высоко оценил потенциал Леброна Джеймса-младшего
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Один из скаутов НБА высказался о потенциале Леброна Джеймса-младшего, который в новом сезоне будет играть в NCAA.
«Если сравнивать два последних сезона, то легко заметить прогресс в игре Бронни. Он уже сейчас показывает, что представляет собой нечто большее, чем просто имя. Он положительно влияет на игру, и неважно, будет это неожиданная передача в атаку или же прыжок за мячом.
Самое впечатляющее — его спокойствие и то, как он уравновешен. К тому же для своего возраста он принимает очень правильные решения на площадке. Постепенно он будет прибавлять», — цитирует Yahoo Sports скаута НБА на условиях анонимности.
Леброну Джеймсу-младшему сейчас 17 лет. В 2024 году он сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА.
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