«Енисей» продлил контракт с Григорием Мотовиловым
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Разыгрывающий Григорий Мотовилов подписал новый контракт с «Енисеем». Об этом красноярский баскетбольный клуб сообщил на своём официальном сайте.
Соглашение с 24-летним баскетболистом рассчитано до конца следующего сезона.
Прошедший сезон Мотовилов начал в клубе «Темп-СУМЗ-УГМК», после чего перебрался в «Купол-Родники» из Ижевска, который выступает в Суперлиге-1. В марте 2022 года игрок присоединился к «Енисею». До конца сезона Мотовилов успел принять участие в семи матчах Единой лиги ВТБ. В среднем Григорий набирал 8,3 очка, совершал 2,0 подбора и отдавал 2,1 передачи при 19 минутах на площадке.
«Енисей» в минувшем сезоне дошёл до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где проиграл «Зениту» со счётом 0-3.
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