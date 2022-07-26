Представитель посольства США упал в обморок на заседании по делу Грайнер
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Представитель посольства США упал в обморок на очередном заседании по делу баскетболистки Бриттни Грайнер в Москве, сообщает «РИА Новости».
Временный поверенный в делах США заявила, что состояние консульского работника нормальное.
Напомним, Грайнер была задержана в феврале в аэропорту Шереметьево за попытку провезти наркотические вещества. В жидкости для курения, которая была найдена у Грайнер, содержалось гашишное масло. 7 июля Грайнер признала свою вину. Она заявила, что у неё не было умысла провозить наркотики через границу. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США.
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