Представитель посольства США упал в обморок на заседании по делу Грайнер

Представитель посольства США упал в обморок на очередном заседании по делу баскетболистки Бриттни Грайнер в Москве, сообщает «РИА Новости».

Временный поверенный в делах США заявила, что состояние консульского работника нормальное.

Напомним, Грайнер была задержана в феврале в аэропорту Шереметьево за попытку провезти наркотические вещества. В жидкости для курения, которая была найдена у Грайнер, содержалось гашишное масло. 7 июля Грайнер признала свою вину. Она заявила, что у неё не было умысла провозить наркотики через границу. Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой по баскетболу в составе сборной США.