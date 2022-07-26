Александр Ершов перешёл из «Енисея» в МБА

Защитник Александр Ершов перешёл в МБА. Об этом московский баскетбольный клуб сообщил на своём официальном сайте.



21-летний баскетболист начал свою профессиональную карьеру в системе московского ЦСКА, где в общей сложности провёл шесть лет. В молодёжных командах армейцев Александр Ершов дважды побеждал в первенстве ДЮБЛ и столько же раз выигрывал Единую молодёжную лигу ВТБ.



Перед началом минувшего сезона Ершов перебрался в красноярский «Енисей», где в итоге принял участие лишь в одной игре в рамках Единой лиги ВТБ за год. Защитник успел провести на площадке девять минут и набрал восемь очков.



Ершов также неоднократно привлекался в резервные сборные России. В 2019 году он принял участие в Кубке мира U19.

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