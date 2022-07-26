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«Юта» хочет закрыть вопрос с Митчеллом, а потом попробовать подписать Секстона

«Юта» хочет закрыть вопрос с Митчеллом, а потом попробовать подписать Секстона
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Инсайдер Сэм Эмико утверждает, что «Юта Джаз» заинтересована в приобретении защитника «Кливленда» Коллина Секстона.

Однако приоритетом для руководства «Юты» сейчас является решение вопроса с одним из лидеров команды Донованом Митчеллом, который может покинуть клуб в рамках обмена. «Джаз» оценивают предложения.

Стоит отметить, что ранее руководство «Юты» отвергало возможность обмена Митчелла.

До тех пор пока не будет окончательно решён вопрос с Донованом, «Юта» не будет предпринимать никаких шагов по Секстону.

Коллин Секстон ранее получил контрактное предложение от «Кливленд Кавальерс» на три года. За этот период защитник может заработать $ 40 млн, но Секстон не впечатлён условиями и готов рассмотреть переход в другую команду.

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