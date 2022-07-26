«Юта» хочет закрыть вопрос с Митчеллом, а потом попробовать подписать Секстона

Инсайдер Сэм Эмико утверждает, что «Юта Джаз» заинтересована в приобретении защитника «Кливленда» Коллина Секстона.



Однако приоритетом для руководства «Юты» сейчас является решение вопроса с одним из лидеров команды Донованом Митчеллом, который может покинуть клуб в рамках обмена. «Джаз» оценивают предложения.



Стоит отметить, что ранее руководство «Юты» отвергало возможность обмена Митчелла.



До тех пор пока не будет окончательно решён вопрос с Донованом, «Юта» не будет предпринимать никаких шагов по Секстону.



Коллин Секстон ранее получил контрактное предложение от «Кливленд Кавальерс» на три года. За этот период защитник может заработать $ 40 млн, но Секстон не впечатлён условиями и готов рассмотреть переход в другую команду.