«Юта» хочет закрыть вопрос с Митчеллом, а потом попробовать подписать Секстона
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Инсайдер Сэм Эмико утверждает, что «Юта Джаз» заинтересована в приобретении защитника «Кливленда» Коллина Секстона.
Однако приоритетом для руководства «Юты» сейчас является решение вопроса с одним из лидеров команды Донованом Митчеллом, который может покинуть клуб в рамках обмена. «Джаз» оценивают предложения.
Стоит отметить, что ранее руководство «Юты» отвергало возможность обмена Митчелла.
До тех пор пока не будет окончательно решён вопрос с Донованом, «Юта» не будет предпринимать никаких шагов по Секстону.
Коллин Секстон ранее получил контрактное предложение от «Кливленд Кавальерс» на три года. За этот период защитник может заработать $ 40 млн, но Секстон не впечатлён условиями и готов рассмотреть переход в другую команду.
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