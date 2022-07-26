Павел Савков близок к аренде в «Фуэнлабраду»

Российский защитник «Басконии» Павел Савков близок к тому, чтобы продолжить карьеру в клубе «Фуэнлабрада». Об этом информирует Eurohoops, ссылаясь на информированный источник. В испанском клубе он проведёт один сезон на правах аренды.



Прошлый сезон Савков провёл за команду второго дивизиона Испании «Ираурги», где набирал в среднем за матч 12,3 очка и 2,5 подбора.



Осенью пршлого года Eurohopes поставил его на третье место в рейтинге лучших европейских игроков 2002 года рождения.

Топ-5 2002 года рождения:



1. Паоло Банчеро, Италия, «Дьюк» (США), тяжёлый форвард, 211 см.



2. Роко Пркачин, Хорватия, «Цибона» (Хорватия), тяжёлый форвард, 203 см.



3. Павел Савков, Россия, «Ираурги» (Испания), легкий форвард, 205 см.



4. Халифа Диоп, Сенегал, «Гран Канария» (Испания), центровой, 210 см.



5. Габриэле Прочида, Италия, «Фортитудо» (Италия), атакующий защитник, 200 см.