Марк Джексон объяснил, в каком случае «Лейкерс» смогут рассчитывать на победу в НБА

Экс-тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Марк Джексон выразил мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» сможет рассчитывать на победу в НБА, если будет уделять внимание обороне, а ключевые игроки команды будут в строю.



«Если они будут здоровы, то могут рассчитывать на победу в чемпионате. При этом им не стоит думать, что они всех победят лишь потому, что у них есть три будущих члена Зала славы. Так не бывает. Они должны выработать правильные привычки, которых у них не было в прошлом году. Они должны задуматься об обороне. Они должны оставаться здоровыми, и, как только всё это у них будет, у команды появится шанс на победу в матче с кем угодно», — сказал Джексон в эфире шоу First Take.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: