Главный тренер «Лейкерс»: хочу, чтобы Леброн Джеймс владел мячом практически всё время

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказал мнение, что лидер его команды Леброн Джеймс должен владеть мячом как можно больше времени в ходе матчей.
«Я действительно не знаю, что означает самопожертвование для Леброна Джеймса в этой команде. Если это означает отдать мяч другим игрокам, то я не уверен, что это хорошая идея. Я даже вроде как хочу, чтобы Леброн владел мячом практически всё время, я хочу, чтобы он руководил шоу», — сказал Хэм в интервью на канале ESPN в YouTube.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. В плей-офф «Лос-Анджелес» не прошёл.
Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:
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