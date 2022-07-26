Владимир Гомельский рассказал об отличиях сербской и литовской школ баскетбола

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями об отличиях сербской и литовской школ баскетбола, ответив на соответствующий вопрос пользователя своего сайта. По словам Гомельского, ему больше импонирует подход, который практикуется в Сербии, при этом он не решается сказать, какая школа лучше.



«Начальное обучение базовым техническим элементам баскетбола во всех странах строится на общих методиках и совпадает по последовательности обучения даже в мелочах. Далее начинается совершенствование коронных приёмов в зависимости от предполагаемого амплуа и обучение азам тактики.



Вот тут, с моей точки зрения, находится первое отличие между предлагаемыми вами школами. В Литве разделение по амплуа тренеры начинают гораздо позднее, чем в Сербии. Объясняют это желанием как можно универсальнее подготовить своих учеников. В Сербии специализация по амплуа происходит раньше. Но там для этого есть условия. Обилие узких специалистов-тренеров, специализирующихся на определённых составных частях баскетбольного искусства.



В Литве обучение тактическим приёмам начинается лет с 14. В Сербии — несколько раньше. Зато и само такое обучение в Литве основано на твёрдой игровой дисциплине. В Сербии приветствуется импровизация в любом возрасте. Вот и появляются гении типа Теодосича или Др. Петровича. В Литве даже Ясикявичюса сложно назвать самородком. Его мастерство исполнения технических приёмов довели до автоматизма, а уж понимание направления изменений в тактическом построении и скорость принятия решения — это его чисто индивидуальные качества. Не берусь сказать, какая из двух школ лучше и качественнее, но мне больше импонирует сербская», — написал Гомельский.

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