Леброн рассказал о студийном альбоме 28-летней давности, который порой слушает по сей день

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, отреагировав на сообщение одного из пользователей о втором студийном альбоме американской хип-хоп-группы Bone Thugs-n-Harmony, который она выпустила в 1995 году.



«Классика… лучшее дерьмо, когда-либо выходившее на Земле», — написал пользователь.



«ФАКТЫ! Я до сих пор натыкаюсь на него», — написал Леброн.



Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой: