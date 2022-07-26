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Леброн рассказал о студийном альбоме 28-летней давности, который порой слушает по сей день

Леброн рассказал о студийном альбоме 28-летней давности, который порой слушает по сей день
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, отреагировав на сообщение одного из пользователей о втором студийном альбоме американской хип-хоп-группы Bone Thugs-n-Harmony, который она выпустила в 1995 году.

«Классика… лучшее дерьмо, когда-либо выходившее на Земле», — написал пользователь.

«ФАКТЫ! Я до сих пор натыкаюсь на него», — написал Леброн.

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой:

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