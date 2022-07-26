Эксперт оценил возможный переход Кевина Дюранта в «Бостон»

Эксперт НБА Зак Лоу высказал мнение, что звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант подошёл бы «Бостон Селтикс».



«Вероятно, он второй лучший игрок в НБА прямо сейчас, кандидат на звание MVP. Я думаю, что это самая удобная суперзвезда в истории спорта. Никогда не придётся беспокоиться по поводу того, подойдёт ли он Джейсону Тейтуму, Джимми Батлеру, Руди Гоберу, да кому угодно. С ним будет комфортно всем», — сказал Лоу в подкасте The Lowe Post.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания заявил, что «Селтикс» предложили «Нетс» организовать обмен форварда Кевина Дюранта на Джейлена Брауна, Деррика Уайта и драфт-пик. В «Бруклине» отказались и предложили включить в сделку защитника Маркуса Смарта.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok: