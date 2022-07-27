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Грайнер ответила на вопрос, есть ли у неё жалобы к условиям пребывания под стражей в РФ

Грайнер ответила на вопрос, есть ли у неё жалобы к условиям пребывания под стражей в РФ
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер ответила на вопрос, есть ли у неё претензии к условиям её пребывания под стражей в России.

«Нет, жалоб нет. Просто терпеливо жду», — приводит слова Грайнер Yahoo Sports.

Напомним, Грайнер была задержана в феврале в аэропорту Москвы за попытку провезти наркотические вещества. В жидкости для курения, которая была найдена у Грайнер, содержалось гашишное масло. 7 июля американская баскетболистка признала свою вину. При этом она заявила, что у неё не было умысла провозить наркотики через границу.

Очередное заседание суда по делу Грайнер состоялось 26 июля. В этот день адвокат Грайнер Мария Благоволина заявила, что препарат, который выявили у американской баскетболистки, мог применяться по назначению врача.

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