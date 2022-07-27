В следующем сезоне НБА не будет обязательной вакцинации

Национальная баскетбольная ассоциация не будет требовать обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в грядущем сезоне, сообщает Yahoo! Sports.
По информации американского источника, полная вакцинация всех сотрудников носит рекомендательный характер. В минувшем сезоне НБА обязала вакцинироваться всех сотрудников клуба, а игрокам дала право сделать это по собственному желанию.
Напомним, в минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» стал победителем НБА, обыграв в финале «Бостон Селтикс» 4-2. Этот трофей стал четвёртым за последние восемь розыгрышей плей-офф для команды из Калифорнии. В общем «Уорриорз» завоевали седьмой титул за историю своего существования. Лидерами по этому показателю являются «Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» — у них по 17 побед.
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