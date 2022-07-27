«Лейкерс» активно искали варианты обмена Расселла Уэстбрука
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«Лос-Анджелес Лейкерс» ищет варианты обмена разыгрывающего Расселла Уэстбрука, сообщает инсайдер Hoops Wire Сэм Амико.
По информации источника, команда из Калифорнии хочет расстаться с игроком даже сильнее, чем это было зимой.
Расселл Уэстбрук в текущее межсезонье воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Лейкерс» ещё на сезон с зарплатой $ 47,1 млн. Сообщалось, что разыгрывающий «Лейкерс» может перейти в «Бруклин Нетс» в рамках обмена на Кайри Ирвинга, но сделка сорвалась.
Также стоит отметить, что Уэстбрук прекратил сотрудничество с агентом Тэдом Фуше, с которым работал на протяжении 14 лет.
Ранее сообщалось, что «Индиана Пэйсерс» отказалась обменивать Хилда и Тёрнера на Уэстбрука и один драфт-пик.
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