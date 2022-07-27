Скаут НБА рассказал о прогрессе Бронни Джеймса

Один из скаутов НБА оценил выступления Бронни Джеймса и поделился своим мнением касательно его потенциала.

«Бронни Джеймс добился серьёзного прогресса сравнимо с предыдущим годом. Он показывает, что представляет из себя нечто больше, чем просто имя «Леброн Джеймс» с приставкой «младший».



Бронни положительно влияет на игру, это может быть внезапная и хорошо исполненная передача в нападении или же прыжки за улетающим в аут мячом в защите.

Я думаю, все согласны с тем, что он хороший игрок, который может повлиять на победу практически с первого дня на уровне колледжа. Я просто думаю, что все считают — хотя мы не слышали ничего определённого из лагеря Бронни — что он вряд ли будет играть в баскетбол в колледже», — приводит слова скаута Sportskeeda.