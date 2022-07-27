Скаут НБА рассказал о прогрессе Бронни Джеймса

Один из скаутов НБА оценил выступления Бронни Джеймса и поделился своим мнением касательно его потенциала.
«Бронни Джеймс добился серьёзного прогресса сравнимо с предыдущим годом. Он показывает, что представляет из себя нечто больше, чем просто имя «Леброн Джеймс» с приставкой «младший».
Бронни положительно влияет на игру, это может быть внезапная и хорошо исполненная передача в нападении или же прыжки за улетающим в аут мячом в защите.
Я думаю, все согласны с тем, что он хороший игрок, который может повлиять на победу практически с первого дня на уровне колледжа. Я просто думаю, что все считают — хотя мы не слышали ничего определённого из лагеря Бронни — что он вряд ли будет играть в баскетбол в колледже», — приводит слова скаута Sportskeeda.
- 27 июля 2022
-
11:09
-
10:49
-
09:13
-
08:26
-
08:20
-
04:56
-
04:34
-
00:59
- 26 июля 2022
-
23:56
-
22:31
-
21:53
-
21:16
-
19:50
-
19:23
-
18:49
-
18:33
-
17:25
-
16:00
-
14:53
-
14:17
-
12:39
-
12:33
-
11:52
-
11:18
-
10:36
-
09:39
-
00:58
- 25 июля 2022
-
23:55
-
23:00
-
22:57
-
21:56
-
20:55
-
19:49
-
19:01
-
18:24