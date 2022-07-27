Скворцов считает, что серия между «Зенитом» и ЦСКА была лучшей в истории Единой лиги ВТБ

Известный телекомментатор Роман Скворцов выразил мнение о том, что прошедшая финальная серия Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА была лучшей в истории чемпионата.
«Это была лучшая финальная серия в истории. Всё. Первая серия до четырёх побед и сразу семиматчевая. Перед первой игрой, когда у нас было включение до эфира с коллегой Андреем Беляевым, мы сошлись на том, что очень хотелось бы, чтобы эта серия запомнилась. Чтобы мы о ней говорили через год, через два, через три, и не только по причине того, что это надолго серия с таким уровнем исполнителей и таким набором легионеров. А получилось-то вообще наилучшим образом. Мы говорили, что хотелось бы увидеть семь матчей, но даже предположить не могли после второго, после этой сумасшедшей победы в двух овертаймах, что серия реально пройдёт всю дистанцию. Поэтому, когда игрался седьмой матч, я шёл как на праздник. Мне было абсолютно всё равно, кто там победит, как победит. Я понимал, что сейчас будет чудо. Сейчас мы будем смотреть самый крутой баскетбол этого сезона в рамках нашего чемпионата. Я очень рад, что так вышло», — сказал известный телекомментатор в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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