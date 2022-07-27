Генменеджер клуба НБА: было бы здорово, если бы Кармело выиграл с «Уорриорз» чемпионат

Генеральный менеджер одного из клубов НБА высказал мнение по поводу ветерана лиги Кармело Энтони.

«Было бы здорово, если бы Кармело выиграл с «Уорриорз» чемпионский перстень и завершил карьеру.



У «Голден Стэйт» есть место для него. Он умеет бросать по кольцу, и они могут спрятать его защиту, которая является одной из его главных проблем. Он бы согласился на минимальный контракт.



У них много молодых парней, им не помешал бы ещё один опытный игрок, к тому же все знают Кармело по сборной США. Не знаю, пойдут ли они на этот шаг, но в этом есть смысл», — приводит слова генменеджера инсайдер Heavy.com Шон Девени.

В минувшем сезоне Кармело Энтони принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал в среднем 13,3 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал одну результативную передачу. Форвард перебрался в «Лейкерс» перед началом прошлого сезона. До этого он два года выступал за «Портленд».