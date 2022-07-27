Суд не разрешил Грайнер дать показания вне клетки. Она не могла встать в полный рост

Сейчас проходит заседание по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Во время суда у спортсменки возникли проблемы. Находясь в клетке, она не могла встать в полный рост. Об этом сообщает «Р-Спорт».

В связи с этим защита просила судью Анну Сотникову провести допрос вне клетки: у девушки «болит шея» из-за того, что ей «приходится пригибаться из-за высокого роста» (2 метра 6 сантиметров). Судья отказалась выпустить спортсменку, но позволила ей дать показания сидя.

Напомним, Грайнер была задержана в феврале в аэропорту Шереметьево за попытку провезти наркотические вещества. В жидкости для курения, которая была найдена у Грайнер, содержалось гашишное масло. 7 июля Грайнер признала свою вину. Она заявила, что у неё не было умысла провозить наркотики через границу.