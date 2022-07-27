Суд не разрешил Грайнер дать показания вне клетки. Она не могла встать в полный рост

Сейчас проходит заседание по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Во время суда у спортсменки возникли проблемы. Находясь в клетке, она не могла встать в полный рост. Об этом сообщает «Р-Спорт».
В связи с этим защита просила судью Анну Сотникову провести допрос вне клетки: у девушки «болит шея» из-за того, что ей «приходится пригибаться из-за высокого роста» (2 метра 6 сантиметров). Судья отказалась выпустить спортсменку, но позволила ей дать показания сидя.
Напомним, Грайнер была задержана в феврале в аэропорту Шереметьево за попытку провезти наркотические вещества. В жидкости для курения, которая была найдена у Грайнер, содержалось гашишное масло. 7 июля Грайнер признала свою вину. Она заявила, что у неё не было умысла провозить наркотики через границу.
- 27 июля 2022
-
16:23
-
16:11
-
14:16
-
13:28
-
12:59
-
11:09
-
10:49
-
09:13
-
08:26
-
08:20
-
04:56
-
04:34
-
00:59
- 26 июля 2022
-
23:56
-
22:31
-
21:53
-
21:16
-
19:50
-
19:23
-
18:49
-
18:33
-
17:25
-
16:00
-
14:53
-
14:17
-
12:39
-
12:33
-
11:52
-
11:18
-
10:36
-
09:39
-
00:58
- 25 июля 2022
-
23:55
-
23:00
-
22:57