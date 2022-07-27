«Не понимаю, как они там оказались». Грайнер заявила, что удивилась наркотикам в сумке

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер рассказала, что она была удивлена тем, что в её сумке были найдены картриджи с гашишным маслом, которое запрещено в России.
Спортсменка утверждает, что знала о статусе гашишного масла в стране и поэтому «не понимает, как картриджи оказались у неё в сумке».
Обвиняемая рассказала, что купила картриджи в США по специальной бумаге от врача, к которому она обратилась с жалобами на побочные действия традиционных обезболивающих.
«Я употребляла марихуану для снятия боли, когда воспалялась моя коленка, и только во время перерывов между играми и когда нет соревнований», — приводит слова спортсменки «РИА Новости Спорт».
Напомним, 7 июля Грайнер признала свою вину. Она заявила, что у неё не было умысла провозить наркотики через границу.
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