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«Не понимаю, как они там оказались». Грайнер заявила, что удивилась наркотикам в сумке

«Не понимаю, как они там оказались». Грайнер заявила, что удивилась наркотикам в сумке
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Американская баскетболистка Бриттни Грайнер рассказала, что она была удивлена тем, что в её сумке были найдены картриджи с гашишным маслом, которое запрещено в России.

Спортсменка утверждает, что знала о статусе гашишного масла в стране и поэтому «не понимает, как картриджи оказались у неё в сумке».

Обвиняемая рассказала, что купила картриджи в США по специальной бумаге от врача, к которому она обратилась с жалобами на побочные действия традиционных обезболивающих.

«Я употребляла марихуану для снятия боли, когда воспалялась моя коленка, и только во время перерывов между играми и когда нет соревнований», — приводит слова спортсменки «РИА Новости Спорт».

Напомним, 7 июля Грайнер признала свою вину. Она заявила, что у неё не было умысла провозить наркотики через границу.

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