Чемпион Еврокубка Луи Лабери впервые высказался о переходе в УНИКС

Тяжёлый форвард сборной Франции Луи Лабери прокомментировал подписание контракта с УНИКСом. Игрок заключил соглашение с казанской командой сроком на один сезон. Предыдущие четыре сезона он провёл в «Валенсии».

«Очень рад открыть для себя Россию и выступить в чемпионате Единой лиги ВТБ! Это следующий шаг и новый вызов в моей профессиональной карьере», — приводит слова Лабери официальный сайт УНИКСа.



30-летний Лабери — чемпион Еврокубка и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года. В общей сложности за «Валенсию» он сыграл 239 матчей. В минувшем сезоне французский игрок в среднем набирал 7,6 очка и делал 5,0 подбора за 20 минут на паркете в 20 встречах Еврокубка.

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