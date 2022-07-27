Эксперт рассказал, в каком случае Леброн согласится заключить новый контракт с «Лейкерс»
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Известный эксперт НБА Шеннон Шарп поделился мыслями о том, как лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс будет принимать решение о возможном подписании нового контракта с калифорнийским клубом.
«Когда у вас есть Леброн, вы знаете, каковы ставки. Я считаю, что Леброн подпишет контракт только тогда, когда он будет уверен, что в «Лейкерс» сделали всё возможное, чтобы сделать эту команду претендентом на чемпионство», — сказал Шарп в эфире шоу Undisputed.
В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн провёл 56 матчей, в которых в среднем набирал 30,3 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 6,2 передачи. В плей-офф «Лос-Анджелес» не прошёл.
Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:
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