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Дрэймонд Грин намерен добиться максимального контракта с «Уорриорз»

Дрэймонд Грин намерен добиться максимального контракта с «Уорриорз»
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Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин считает, что достоин максимального оклада по новому контракту. Об этом информирует инсайдер The Athletic Маркус Томпсон.

По мнению Грина, он является ключевым игроком чемпионского состава «Голден Стэйт», а потому заслуживает получить максимальное, четырёхлетнее продление. Его он сможет подписать с 3 августа.

Нынешний контракт Дрэймонда с «Уорриорз» истекает через два года. На сезон-2023/2024 предусмотрена опция игрока ($ 27,6 млн).

Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации по итогам минувшего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» победили «Бостон Селтикс».

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

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