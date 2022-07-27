Кевин Пангос высказался о подписании контракта с «Миланом»

Канадский разыгрывающий Кевин Пангос прокомментировал подписание контракта с «Миланом».



«Я доволен возможностью попасть в команду такого уровня и представлять город Милан. Не терпится приступить к работе и попрактиковаться с этой группой игроков. Хочу помочь команде выиграть как можно больше», — приводит слова Пангоса пресс-служба «Милана».



Напомним, Пангос подписал двухлетнее соглашение с «Миланом». Изначально Кевин хотел выступать за ЦСКА. 23 февраля 2022 года красно-синие объявили о подписании контракта с игроком. Но дебют канадца так и не состоялся: из-за событий на Украине он принял решение не приезжать в Россию.

«Милан» в минувшем сезоне не сумел выйти в «Финал четырёх» Евролиги, в четвертьфинальной серии уступив «Анадолу Эфес».