Кевин Пангос высказался о подписании контракта с «Миланом»
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Канадский разыгрывающий Кевин Пангос прокомментировал подписание контракта с «Миланом».
«Я доволен возможностью попасть в команду такого уровня и представлять город Милан. Не терпится приступить к работе и попрактиковаться с этой группой игроков. Хочу помочь команде выиграть как можно больше», — приводит слова Пангоса пресс-служба «Милана».
Напомним, Пангос подписал двухлетнее соглашение с «Миланом». Изначально Кевин хотел выступать за ЦСКА. 23 февраля 2022 года красно-синие объявили о подписании контракта с игроком. Но дебют канадца так и не состоялся: из-за событий на Украине он принял решение не приезжать в Россию.
«Милан» в минувшем сезоне не сумел выйти в «Финал четырёх» Евролиги, в четвертьфинальной серии уступив «Анадолу Эфес».
Новость по теме«Милан» объявил о подписании контракта с Кевином Пангосом
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