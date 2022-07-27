Госсекретарь США Блинкен намерен созвониться с Лавровым по поводу обмена Грайнер

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым вопрос обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер и гражданина США Пола Уилана, задержанных в России, на предпринимателя Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет тюрьмы. Об этом информирует CNN.



С Лавровым Блинкен намерен коснуться этой темы во время их ожидаемого на этой неделе телефонного разговора.

Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево. Бута арестовали 6 марта 2008 года в Таиланде и затем выдали США. Уилан осуждён за шпионаж.

Ранее сообщалось, что такую сделку одобрил лично президент США Джо Байден-младший.