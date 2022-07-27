Госсекретарь США Блинкен намерен созвониться с Лавровым по поводу обмена Грайнер
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Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым вопрос обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер и гражданина США Пола Уилана, задержанных в России, на предпринимателя Виктора Бута, осуждённого в США на 25 лет тюрьмы. Об этом информирует CNN.
С Лавровым Блинкен намерен коснуться этой темы во время их ожидаемого на этой неделе телефонного разговора.
Напомним, Грайнер обвиняют в контрабанде гашишного масла. Наркотические вещества были обнаружены в её багаже при проверке в аэропорту Шереметьево. Бута арестовали 6 марта 2008 года в Таиланде и затем выдали США. Уилан осуждён за шпионаж.
Ранее сообщалось, что такую сделку одобрил лично президент США Джо Байден-младший.
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