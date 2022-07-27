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Адвокаты Грайнер отреагировали на возможный обмен баскетболистки на Виктора Бута

Адвокаты Грайнер отреагировали на возможный обмен баскетболистки на Виктора Бута
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Адвокаты задержанной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер, партнёр юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнёры» Мария Благоволина и Александр Бойков из МКА «Мосюрцентр» дали комментарий относительно предполагаемого обмена Грайнер на арестованного в США российского предпринимателя Виктора Бута. Ранее стало известно, что такой обмен одобрил лично президент США Джо Байден-младший.

«Мы узнали из новостей о предложении США. В переговорах адвокаты не принимают участия. С правовой точки зрения, обмен возможен только после приговора суда. В любом случае мы будем рады, если Бриттни скоро окажется дома, и надеемся, что так и произойдёт», — передаёт слова Благоволиной и Бойкова корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов.

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