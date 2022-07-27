Гомельский назвал 2 клуба, за тренировками которых хотел бы последить перед новым сезоном

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал, за тренировочным процессом каких команд он хотел бы понаблюдать в преддверии нового сезона Единой лиги ВТБ, если бы можно было посетить тренировки лишь двух клубов.
«Меня бы заинтересовали процессы подготовки «Зенита» с тренером Паскуалем и «Локо» с новым главным тренером», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
Напомним, ранее Единая лига ВТБ утвердила календарь чемпионата-2022/2023. Первый этап регулярного сезона начнётся 2 октября 2022 года и завершится 20 января 2023 года. В матче-открытии встретятся «Зенит» и УНИКС. В минувшем сезоне чемпионом стал «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга впервые выиграла титул в Единой лиги ВТБ.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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