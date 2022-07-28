В «Филадельфии» объявили о подписании нового контракта с Джеймсом Харденом
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден подписал новый контракт с клубом. Об этом информирует пресс-служба «Филадельфии».
Ранее сообщалось, что соглашение Хардена с «Сиксерс» будет рассчитано на два года. По его условиям Джеймс должен заработать $ 68,6 млн.
Напомним, Харден стал игроком «Филадельфии» в феврале 2022 года после обмена из «Бруклин Нетс». В составе «Сиксерс» в среднем за матч он набирал 21,0 очка, делал 10,5 передачи и 7,0 подбора.
В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия» заняла четвёртое место в Восточной конференции. В полуфинале плей-офф НБА «Сиксерс» проиграли «Майами Хит».
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