«Голден Стэйт» не будет идти на уступки Грину по новому контракту

«Голден Стэйт Уорриорз» не хочет давать своему звёздному форварду Дрэймонду Грину максимальный контракт. Об этом информирует The Athletic.
Новый контракт с клубом Грин будет вправе подписать лишь 3 августа.
28 июня 2012 года Дрэймонд был выбран во втором раунде под общим 35-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Голден Стэйт Уорриорз». С тех пор клуб из Сан-Франциско остаётся единственным в карьере американца.
Нынешний контракт Дрэймонда с «Уорриорз» истекает через два года. На сезон-2023/2024 предусмотрена опция игрока ($ 27,6 млн).
Напомним, «Голден Стэйт» стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации по итогам минувшего сезона. В финальной серии, которая продлилась шесть матчей, баскетболисты «Уорриорз» победили «Бостон Селтикс».
- 28 июля 2022
-
05:46
-
00:44
-
00:21
- 27 июля 2022
-
23:44
-
23:03
-
22:36
-
22:05
-
21:36
-
21:10
-
20:36
-
20:19
-
19:48
-
19:05
-
18:37
-
17:47
-
17:32
-
16:40
-
16:23
-
16:11
-
14:16
-
13:28
-
12:59
-
11:09
-
10:49
-
09:13
-
08:26
-
08:20
-
04:56
-
04:34
-
00:59
- 26 июля 2022
-
23:56
-
22:31
-
21:53
-
21:16
-
19:50