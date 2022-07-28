«Финикс» продлил контракт с главным тренером Монти Уильямсом

«Финикс Санз» официально объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с главным тренером команды Монти Уильямсом.



Специалист возглавляет «Финикс» с 2019 года, и его предыдущий контракт действовал до конца сезона-2023/2024. Таким образом, стороны заключили новое соглашение за два года до истечения предыдущего.



В сезоне-2020/2021 «Финикс» под руководством Монти Уильямса вышел в финал НБА, где уступил «Милуоки Бакс» со счётом 2-4.



По итогам минувшего сезона «Финикс» занял первое место в регулярном чемпионате Западной конференции, попутно установив клубный рекорд (64 победы при 18 поражениях). В плей-офф «Санз» остановились в 1/4 финала, проиграв «Даллас Маверикс» — 3-4.



Монти Уильямс был признан лучшим тренером НБА сезона-2021/2022.

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