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Дэрил Мори: с Харденом и Эмбиидом у «Филадельфии» наступает особенное время

Дэрил Мори: с Харденом и Эмбиидом у «Филадельфии» наступает особенное время
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Президент «Филадельфии Сиксерс» по баскетбольным операциям Дэрил Мори прокомментировал продление контракта со звёздным защитником Джеймсом Харденом.

«Харден, без сомнений, входит в число величайших игроков в истории НБА и в будущем войдёт в Зал славы. Он хочет выиграть титул, и мы рады, что он идёт к этой цели в «Филадельфии». Стремление Хардена к победам разделяют все в команде. Мы только начали исследовать возможности его дуэта с Джоэлом Эмбиидом. С ними у нас наступает особенное время», — приводит слова Мори пресс-служба клуба.

Джеймс Харден перешёл в «Филадельфию» незадолго до дедлайна. Летом защитник отказался от опции игрока, позволявшей ему подписать контракт на $ 47,3 млн в год, и подписал новый двухлетний контракт, согласно которому получит $ 68,6 млн за два сезона.

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