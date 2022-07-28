Бриттни Грайнер, арестованная за провоз наркотиков, попала на обложку журнала Time

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, на данный момент находящаяся под арестом за попытку провезти наркотические вещества в Россию, попала на обложку одного из августовских номеров журнала Time.

Time Фото: Time

Напомним, в феврале этого года Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. При досмотре багажа у неё была обнаружена жидкость для курения, содержащая гашишное масло. Баскетболистке предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков и их незаконной перевозке. Позднее спортсменка признала свою вину, но отметила, что у неё не было умысла совершать преступление.



На последнем допросе Грайнер также добавила, что, собираясь, просто свалила все вещи в багаж и не заметила, как гашишное масло тоже оказалось в сумке.



Адвокат Бриттни отметила, что найденные препараты могли использоваться баскетболисткой по назначению врача.