МИД РФ подтвердил переговоры об обмене заключёнными с США. В списке может быть Грайнер

В Министерстве иностранных дел РФ подтвердили, что ведут переговоры об обмене заключёнными с США, в соответствии с поручениями президентов стран.
Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможный обмен баскетболистки Бриттни Грайнер и Пола Уилана на Виктора Бута. При этом Захарова не называла имён.
«Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон», — приводит слова Захаровой «Медуза» (СМИ, признанное иноагентом в РФ).
Ранее госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен сообщал, что Москве сделано содержательное предложение по Уилану и Грайнеру.
Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале этого года. У американской баскетболистки была обнаружена жидкость для курения, содержащая гашишное масло. Грайнер обвиняется в контрабанде наркотиков и их незаконной перевозке.
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