«Джейлен не забудет этого». Скаут НБА — о готовности «Селтикс» обменять Брауна на Дюранта

Скаут одного из клубов Восточной конференции НБА прокомментировал возможный обмен Джейлена Брауна на Кевина Дюранта.



Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» рассматривает возможность подписания форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и может включить в обмен Джейлена Брауна.



«Я думаю, это не скажется на игре, но Джейлен точно не забудет этого. Особенно учитывая результаты прошедшего сезона. Понятно, что это бизнес, да и сам Браун наверняка отдаёт себе в этом отчёт, но вряд ли приятно слышать своё имя в слухах про обмен, даже если речь о Дюранте», — приводит слова скаута Bleacher Report.



Джейлен Браун выступает за «Бостон» с 2016 года. В минувшем сезоне «Селтикс» дошли до финала НБА, где проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4.