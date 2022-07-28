«Джейлен не забудет этого». Скаут НБА — о готовности «Селтикс» обменять Брауна на Дюранта
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Скаут одного из клубов Восточной конференции НБА прокомментировал возможный обмен Джейлена Брауна на Кевина Дюранта.
Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» рассматривает возможность подписания форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и может включить в обмен Джейлена Брауна.
«Я думаю, это не скажется на игре, но Джейлен точно не забудет этого. Особенно учитывая результаты прошедшего сезона. Понятно, что это бизнес, да и сам Браун наверняка отдаёт себе в этом отчёт, но вряд ли приятно слышать своё имя в слухах про обмен, даже если речь о Дюранте», — приводит слова скаута Bleacher Report.
Джейлен Браун выступает за «Бостон» с 2016 года. В минувшем сезоне «Селтикс» дошли до финала НБА, где проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4.
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