Карри: хочу остаться в «Голден Стэйт» до конца карьеры

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что хотел бы оставаться в клубе до конца своей профессиональной карьеры.
«Только что я завершил свой 13-й сезон. Мне очень приятно говорить о том, что все эти годы я провёл в составе одной команды. Это особенное место для меня. Честно говоря, я бы хотел оставаться в «Голден Стэйт» до конца карьеры. Хочется, чтобы именно этот клуб был для меня единственным домом.
Мы размышляли с семьёй о моём завершении карьеры и пришли к тому, что здесь у нас всегда будут корни. У нас останется связь с этим местом, и мы будем называть его домом», — цитирует Карри Fadeaway World.
Стефен Карри четыре раза становился чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и дважды признавался самым ценным игроком лиги.
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