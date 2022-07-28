Карри: хочу остаться в «Голден Стэйт» до конца карьеры

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что хотел бы оставаться в клубе до конца своей профессиональной карьеры.



«Только что я завершил свой 13-й сезон. Мне очень приятно говорить о том, что все эти годы я провёл в составе одной команды. Это особенное место для меня. Честно говоря, я бы хотел оставаться в «Голден Стэйт» до конца карьеры. Хочется, чтобы именно этот клуб был для меня единственным домом.



Мы размышляли с семьёй о моём завершении карьеры и пришли к тому, что здесь у нас всегда будут корни. У нас останется связь с этим местом, и мы будем называть его домом», — цитирует Карри Fadeaway World.



Стефен Карри четыре раза становился чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и дважды признавался самым ценным игроком лиги.

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