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Экс-звезда НБА Баркли: советую американцам подумать о гражданских правах в США

Экс-звезда НБА Баркли: советую американцам подумать о гражданских правах в США
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Бывшая звезда НБА Чарльз Баркли ответил на критику, связанную с тем, что легендарный баскетболист собирается принять предложение о сотрудничестве с гольф-туром, который финансируется Саудовской Аравией.

Критика связана с тем, что жители Соединённых Штатов считают, что правительство Саудовской Аравии не соблюдает права населения страны.

«Все видят только то, что хотят. Очень забавно, что народ США беспокоится о соблюдении гражданских прав в Саудовской Аравии, хотя большая часть населения там никогда и не была. Я могу сказать в ответ, что вас не беспокоят права граждан в вашей стране. Но зато как только у кого-то есть возможность заработать, у вас вызывает беспокойство Саудовская Аравия.

Просто смешно. Советую сначала подумать о гражданских правах в США, а потом переживать за Саудовскую Аравию», — приводит слова Чарльза Баркли Mediaite.

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