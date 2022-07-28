Экс-звезда НБА Баркли: советую американцам подумать о гражданских правах в США

Бывшая звезда НБА Чарльз Баркли ответил на критику, связанную с тем, что легендарный баскетболист собирается принять предложение о сотрудничестве с гольф-туром, который финансируется Саудовской Аравией.
Критика связана с тем, что жители Соединённых Штатов считают, что правительство Саудовской Аравии не соблюдает права населения страны.
«Все видят только то, что хотят. Очень забавно, что народ США беспокоится о соблюдении гражданских прав в Саудовской Аравии, хотя большая часть населения там никогда и не была. Я могу сказать в ответ, что вас не беспокоят права граждан в вашей стране. Но зато как только у кого-то есть возможность заработать, у вас вызывает беспокойство Саудовская Аравия.
Просто смешно. Советую сначала подумать о гражданских правах в США, а потом переживать за Саудовскую Аравию», — приводит слова Чарльза Баркли Mediaite.
- 28 июля 2022
-
16:07
-
15:55
-
15:40
-
14:28
-
13:45
-
12:38
-
12:01
-
10:45
-
10:12
-
09:35
-
05:46
-
00:44
-
00:21
- 27 июля 2022
-
23:44
-
23:03
-
22:36
-
22:05
-
21:36
-
21:10
-
20:36
-
20:19
-
19:48
-
19:05
-
18:37
-
17:47
-
17:32
-
16:40
-
16:23
-
16:11
-
14:16
-
13:28
-
12:59
-
11:09
-
10:49
-
09:13