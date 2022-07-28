Экс-звезда НБА Баркли: советую американцам подумать о гражданских правах в США

Бывшая звезда НБА Чарльз Баркли ответил на критику, связанную с тем, что легендарный баскетболист собирается принять предложение о сотрудничестве с гольф-туром, который финансируется Саудовской Аравией.



Критика связана с тем, что жители Соединённых Штатов считают, что правительство Саудовской Аравии не соблюдает права населения страны.



«Все видят только то, что хотят. Очень забавно, что народ США беспокоится о соблюдении гражданских прав в Саудовской Аравии, хотя большая часть населения там никогда и не была. Я могу сказать в ответ, что вас не беспокоят права граждан в вашей стране. Но зато как только у кого-то есть возможность заработать, у вас вызывает беспокойство Саудовская Аравия.



Просто смешно. Советую сначала подумать о гражданских правах в США, а потом переживать за Саудовскую Аравию», — приводит слова Чарльза Баркли Mediaite.