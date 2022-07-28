ЦСКА может подать в суд на канадца Кевина Пангоса
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Московский баскетбольный клуб ЦСКА на своём официальном сайте сообщил, что рассмотрит возможность обращения в суд по ситуации с канадским разыгрывающим Кевином Пангосом.
Напомним, 23 февраля Пангос подписал трёхлетний контракт с ЦСКА, о чём было официально объявлено. Тем не менее, в итоге игрок принял решение не приезжать в Россию и за армейский клуб так и не дебютировал.
Летом Кевин расторг контракт с клубом в одностороннем порядке и подписал двухлетнее соглашение с «Миланом».
ЦСКА сообщил, что клуб рассмотрит возможность взыскания с Кевина Пангоса предусмотренной контрактом компенсации в судебном порядке.
Также стоит отметить, что, кроме Пангоса, контракт с ЦСКА расторг и немецкий форвард Йоханнес Фойгтман.
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