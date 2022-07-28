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Источник: 16-летний россиянин Дёмин нарушил контрактные обязательства с «Реалом»

Источник: 16-летний россиянин Дёмин нарушил контрактные обязательства с «Реалом»
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16-летний российский защитник академии «Реала» Егор Дёмин нарушил один из пунктов своего контракта с испанской командой, сообщает Metaratings.

Как сообщает источник, 24 июля в Москве разыгрывающий принял участие в матче любительской лиги UBA, сыграв за команду «Хастлерс». В контракте спортсмена прописан пункт о запрете на участие в играх вне расположении клуба.

Напомним, в сентябре 2021 года Дёмин подписал долгосрочный контракт с «Реалом», который в первые три года будет считаться юниорским. По истечении этих лет будут различные опции: драфт, аренда или переквалификация соглашения во взрослое.

В минувшем сезоне Дёмин помог «Реалу» выиграть чемпионат Испании среди академий.

Дёмина курирует агент Луки Дончича.

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