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В тренерском штабе «Зенита» произошли изменения

В тренерском штабе «Зенита» произошли изменения
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Главный тренер «Зенита-М» Максим Учайкин вошёл в тренерский штаб основной команды «Зенита», сообщает официальный сайт клуба.

«Меня переполняют эмоции, так как не каждому тренеру выпадает возможность войти в один из лучших тренерских штабов баскетбольной Европы и получить бесценный опыт, работая в команде самого высокого уровня. Хочу поблагодарить за предоставленный шанс главного тренера Хавьера Паскуаля и руководство клуба. Понимаю, что нужно упорно трудиться и проявить свои лучшие качества, чтобы соответствовать высоким стандартам, сохранить вектор интенсивного развития нашего клуба и выполнить задачи, которые будут поставлены перед командой на предстоящий сезон», — прокомментировал назначение Учайкин.

Кроме того, тренерский штаб команды покинул Сергей Вознюк, работавший в команде с лета 2019 года.

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