«Зенит» подпишет контракт с чемпионом Кубка Европы ФИБА

Американский баскетболист, тяжёлый форвард Ричард Соломон договорился о подписании контракта с санкт-петербургским «Зенитом», сообщает инсайдер Эмилиано Карча в своих социальных сетях.



В прошлом сезоне Ричард Соломон выступал в турецком «Бахчешехире», в матчах чемпионата Турции набирая в среднем за матч 11,0 очка и совершая 5,5 подбора.



Соломон выставлял свою кандидатуру на драфт НБА в 2014 году, однако не был выбран ни одной из команд. В том же году он начал выступления в составе «Оклахома-Сити Блю» в лиге поддержки НБА. После сезона в составе которой команды «Оклахомы» Соломон уехал в Японию, после чего отправился в Европу, где подписал контракт с французским «Дюнкерком».



В составе «Бахчешехира» Соломон выступал с 2021 года. Вместе с командой он стал чемпионом Кубка Европы ФИБА.

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