Баркли назвал двух лучших разыгрывающих в истории баскетбола

Бывшая звезда НБА Чарльз Баркли включил Стефена Карри в список лучших разыгрывающих в истории баскетбола.
«Стефен Карри — один из величайших игроков всех времён, он находится между десятым и двадцатым местом в этом рейтинге. После того, как он выиграл этот чемпионат, я сказал, что он встал в один ряд с Айзейей Томасом. Сейчас они стоят в одном ряду в Зале славы. Может быть, это два лучших разыгрывающих в истории баскетбола. Мэджик Джонсон был уникальным игроком, потому что он был разыгрывающим с ростом 206 сантиметров. Он играл совершенно по-другому», — приводит слова Баркли NBC.
Ранее Баркли ответил на критику, связанную с тем, что легендарный баскетболист собирается принять предложение о сотрудничестве с гольф-туром, который финансируется Саудовской Аравией.
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