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Лиллард показал свои новые именные кроссовки

Лиллард показал свои новые именные кроссовки
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард показал в своих социальных сетях новую версию своих именных кроссовок Dame 8 от компании adidas.

Новая именная обувь бирюзового цвета, на ней есть надписи «respect my name» и «D.O.L.L.A.» – вторая часть рэп-псевдонима баскетболиста (Dame D.O.L.L.A).

Фото: Из личного архива Дэмьена Лилларда

Фото: Из личного архива Дэмьена Лилларда

Фото: Из личного архива Дэмьена Лилларда

Напомним, ранее Лиллард продлил контракт с «Портлендом» на два года, по нему он заработает $ 122 млн.

Новое соглашение с клубом рассчитано до 2027 года, при том что у 31-летнего игрока действующее соглашение до 2025 года на сумму $ 136,9 млн. Как и ожидалось, за дополнительные два года Лиллард получит более $ 100 млн.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Лиллард принял участие в 29 встречах, в которых в среднем набирал 24,0 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.

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