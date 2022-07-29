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Де ла Хойя: может быть, мы с Мейвезером привезём команду НБА в Лас-Вегас

Де ла Хойя: может быть, мы с Мейвезером привезём команду НБА в Лас-Вегас
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Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя рассказал о планах привезти команду НБА в Лас-Вегас вместе с Флойдом Мейвезером.

«Возможно, мы с Мейвезером займёмся каким-то совмпестным бизнесом. Я слышал, что НБА может прийти в Вегас. Может быть, нам удастся объединиться и помочь привезти команду в дом, который мы построили. Ведь мы буквально построили Лас-Вегас», — приводит слова де ла Хойи The Score.

Ранее СМИ сообщали, что лигу ждёт расширение в 2024 году после истечения срока действующего коллективного соглашения, однако комиссар НБА Адам Сильвер опроверг эти слухи.

Как сообщалось, Национальная баскетбольная ассоциация выбрала Сиэтл и Лас-Вегас в качестве кандидатов на расширение.

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